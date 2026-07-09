Политолог назвал главного выгодоприобретателя саммита НАТО

По итогам саммита НАТО в Анкаре можно сделать вывод, что альянс сохранил стремление нанести поражение России, и ради этой цели его члены готовы отложить внутренние споры. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил политолог Юрий Светов.

При этом, по его словам, главным выгодоприобретателем саммита стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Эксперт пояснил, что долгие годы Анкара оставалась в глазах Европы страной-изгоем, однако сейчас все изменилось.

Светов напомнил, что Турция обладает самой большой армией в Европе и второй по численности в НАТО после США. Ее военное производство стремительно растет: за последние годы экспорт вооружений увеличился в четыре раза.

Саммит в Анкаре лишь укрепил позиции страны и дал шанс заявить о себе как о ключевом игроке, с которым теперь все вынуждены считаться.

8 июля в Анкаре завершился второй и последний день саммита НАТО. По итогам двух дней была принята общая декларация, в которой Россию признали «долгосрочной» угрозой альянсу.

По итогам встречи Эрдоган вручил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Антониу Коште и лидерам стран ЕС пистолеты с гравировкой и боевыми патронами в качестве прощального подарка.

Ранее сообщалось, что Турция готова вновь организовать переговоры между Россией и Украиной.