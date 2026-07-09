Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Политолог назвал главного выгодоприобретателя саммита НАТО

Политолог Светов: Турция является главным выгодоприобретателем саммита НАТО
Francois Lenoir/Reuters

По итогам саммита НАТО в Анкаре можно сделать вывод, что альянс сохранил стремление нанести поражение России, и ради этой цели его члены готовы отложить внутренние споры. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил политолог Юрий Светов.

При этом, по его словам, главным выгодоприобретателем саммита стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Эксперт пояснил, что долгие годы Анкара оставалась в глазах Европы страной-изгоем, однако сейчас все изменилось.

Светов напомнил, что Турция обладает самой большой армией в Европе и второй по численности в НАТО после США. Ее военное производство стремительно растет: за последние годы экспорт вооружений увеличился в четыре раза.

Саммит в Анкаре лишь укрепил позиции страны и дал шанс заявить о себе как о ключевом игроке, с которым теперь все вынуждены считаться.

8 июля в Анкаре завершился второй и последний день саммита НАТО. По итогам двух дней была принята общая декларация, в которой Россию признали «долгосрочной» угрозой альянсу.

По итогам встречи Эрдоган вручил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Антониу Коште и лидерам стран ЕС пистолеты с гравировкой и боевыми патронами в качестве прощального подарка.

Ранее сообщалось, что Турция готова вновь организовать переговоры между Россией и Украиной.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хеликобактер можно подхватить в семье и в офисе. Правда и мифы о виновнике рака желудка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!