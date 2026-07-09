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Политика

В словах президента Чехии об Украине увидели признание слабости НАТО

Политолог Брутер: президент Чехии признал, что НАТО не может долго давить на РФ
Global Look Press

Заявление президента Чехии Петра Павела о том, что у Киева есть всего два месяца, чтобы завершить конфликт с Россией, говорит об ограниченности ресурсов НАТО по давлению на Москву. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Владимир Брутер.

«Что он имеет в виду? Он имеет в виду, что мы сейчас подогнали ресурсы, мы сейчас оказываем давление [на Россию], мы сейчас можем эти ресурсы применить и сильнее и оказать на Россию некий психологический эффект, но не только психологический. Нужно пытаться Россию заставить [сесть за стол переговоров], о чем он тоже говорит. Мы сейчас будем Россию заставлять, а вот через два месяца этот ресурс сойдет на нет, и мы заставить Россию не сможем», — отметил он.

9 июля Павел заявил, что у Украины есть два месяца для того, чтобы завершить конфликт с Россией, иначе ей грозит «масштабная эскалация» со стороны Москвы.

По словам политика, западные лидеры должны оказывать «сильное давление» на Россию, предоставлять Украине «все необходимое для успешной обороны» и в то же время «использовать все дипломатические навыки», чтобы убедить Россию «вести переговоры».

Ранее в ВСУ назвали «пиар-активностями» разговоры о переходе инициативы к Украине.

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