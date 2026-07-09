Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

«Попытка отыграться»: американист рассказал, зачем Трампу продолжение войны в Иране

Политолог Дудаков: США новыми ударами хотят отыграться после поражения от Ирана
Evan Vucci/Reuters

Обострение ситуации на Ближнем Востоке, поражение американскими военными около 90 военных целей в ходе очередного раунда ударов по Ирану говорит о желании США «отыграться» после фактического поражения от Тегерана ранее. При этом Штаты не хотят доводить дело до полномасштабной войны. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

«Меряются силами, проверяют, что есть в запасе у своих контрагентов. Если мы берем Соединенные Штаты Америки, то для них это, конечно, еще и попытка отыграться за де-факто поражение в рамках полномасштабного противостояния с Ираном, которое мы наблюдали в марте и в апреле. Тогда пришлось сдавать назад, идти на переговоры», — отметил политолог.

Как считает Дудаков, американцы надеются на то, что за счет точечных ударов удастся ослабить военные возможности Ирана в Ормузском проливе и  нивелировать значимость этого рычага давления на США, который есть у Тегерана.

При этом самим США не выгодно серьезное обострение ситуации на Ближнем Востоке в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс и на фоне того, что большинство простых американцев негативно относятся к кампании в Иране.

По мнению американиста, поэтому возможно продолжение точечных ударов, однако «скатывания в полномасштабную войну, скорее всего, не произойдет».

8 июля президент США на полях саммита НАТО заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. После возобновления ударов американский лидер выступил с одной из самых жестких за последнее время речей в адрес руководства Ирана. Он назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Американский лидер также отметил, что больше не видит смысла в переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил о намерении Ирана заключить сделку с США.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хеликобактер можно подхватить в семье и в офисе. Правда и мифы о виновнике рака желудка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!