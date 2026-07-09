«Попытка отыграться»: американист рассказал, зачем Трампу продолжение войны в Иране

Обострение ситуации на Ближнем Востоке, поражение американскими военными около 90 военных целей в ходе очередного раунда ударов по Ирану говорит о желании США «отыграться» после фактического поражения от Тегерана ранее. При этом Штаты не хотят доводить дело до полномасштабной войны. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

«Меряются силами, проверяют, что есть в запасе у своих контрагентов. Если мы берем Соединенные Штаты Америки, то для них это, конечно, еще и попытка отыграться за де-факто поражение в рамках полномасштабного противостояния с Ираном, которое мы наблюдали в марте и в апреле. Тогда пришлось сдавать назад, идти на переговоры», — отметил политолог.

Как считает Дудаков, американцы надеются на то, что за счет точечных ударов удастся ослабить военные возможности Ирана в Ормузском проливе и нивелировать значимость этого рычага давления на США, который есть у Тегерана.

При этом самим США не выгодно серьезное обострение ситуации на Ближнем Востоке в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс и на фоне того, что большинство простых американцев негативно относятся к кампании в Иране.

По мнению американиста, поэтому возможно продолжение точечных ударов, однако «скатывания в полномасштабную войну, скорее всего, не произойдет».

8 июля президент США на полях саммита НАТО заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. После возобновления ударов американский лидер выступил с одной из самых жестких за последнее время речей в адрес руководства Ирана. Он назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Американский лидер также отметил, что больше не видит смысла в переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил о намерении Ирана заключить сделку с США.