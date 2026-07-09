Трамп заявил о намерении Ирана заключить сделку с США

Трамп заявил, что Иран недавно связывался с США и хочет заключить сделку

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Ирана недавно связывались с Вашингтоном и хотят заключить сделку. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

«Они (иранцы. — прим. ред.) очень сильно хотят заключить сделку. Они недавно связывались (с США. — прим. ред.)», — сказал американский лидер.

8 июля президент США на полях саммита НАТО заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. После возобновления ударов американский лидер выступил с одной из самых жестких за последнее время речей в адрес руководства Ирана. Он назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Американский лидер также отметил, что больше не видит смысла в переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент США покрутил пальцем у виска, говоря об Иране.