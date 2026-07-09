В Госдуме ответили Украине на заявление об «ударе по Москве»

Заявление главного конструктора и совладельца украинской компании «Fire Point» Дениса Штилермана о намерении Киева «ударить по Москве» баллистической ракетой является проявлением информационной войны против России. Киев хочет воздействовать на россиян для дестабилизации обстановки. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

«Ракету сделать не так просто. Я бываю на заводах, в том числе тех, которые делают ракеты. Это сложно. Нужны конструкторские мысли... Наши средства ПВО все же надежны, в том числе и по перехвату баллистических ракет. То, что они грозят, — это больше информационное воздействие на население России», — отметил он.

По словам Соболева, России в условиях информационной войны, конкретным проявлением которой является заявление Штилермана об ударе по Москве, необходимо говорить правду и в то же время разоблачать ложь киевского режима.

Штилерман 9 июля заявил, что Украина намерена ударить по Москве новой баллистической ракетой.

«Во-первых, Москва. И некоторые из их хорошо охраняемых военных объектов. Я практически на 100% уверен, что они не смогут перехватить это должным образом. Я надеюсь, что, когда очень большая часть запущенных ракет попадет в Москву, это каким-то образом произведет на них впечатление», — заявил он.

Ранее на Украине заявили о возможности создать ядерное оружие.