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Политика

В России рассказали, как можно защитить НПЗ от дронов

Аналитик Коновалов: разделение страны на секторы с ПВО позволит защитить НПЗ
Владимир Вяткин/РИА Новости

Применение стратегического подхода к защите российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) предполагает разделение страны на определенные секторы со своими средствами ПВО. Такой подход не исключил военный эксперт Иван Коновалов в комментарии «Газете.Ru».

«Здесь, конечно, явно необходимо применить стратегический подход, прикрывая не какую-то отдельную местность, хотя в определенных моментах, безусловно, некоторые отдельные точки стоит прикрывать, особенно если они на опасных направлениях. В целом это должно носить стратегический характер по прикрытию целой территории», — считает аналитик.

Коновалов пояснил, что в рамках повышения безопасности НПЗ необходимо прикрытие «определенного сектора», где находится важный энергетический объект. Речь идет о том, чтобы разделить страну на сектора. Предполагается, что каждый сектор будет обладать своей системой противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО).

«Командование сил ПВО и ПРО в каждом секторе должно полностью брать на себя ответственность по этим точкам», — сказал Коновалов.

Он добавил, что такой подход может быть применен и к сети «малых НПЗ», о которых шла речь на совещании президента Владимира Путина с членами правительства по ситуации на топливном рынке.

Президент поддержал инициативу губернатора Забайкальского края Александра Осипова по созданию сети мини-НПЗ в России, отметив, что распределенная сеть малых заводов будет более устойчивой к ударам и позволит привлечь малый и средний бизнес для увеличения предложения на внутреннем рынке топлива.

Ранее стало известно, какие в России придумали средства для защиты НПЗ от дронов.

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