Додик: Путин мудр в своих решениях не допускать масштабных ударов по Украине

Президент России Владимир Путин демонстрирует мудрость, избегая масштабных атак на Украину, которые могли бы привести к значительным потерям среди гражданского населения. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель одной из ведущих политических партий Республики Сербской «Союза независимых социал-демократов» Милорад Додик.

«Я думаю, президент Путин проявил большую мудрость в том, что он не допускает масштабных ударов. <...> И в том, что спецоперация ведется с огромным вниманием к защите гражданского населения», — подчеркнул он.

Додик также обратил внимание на существующие призывы к более жестким действиям. Тем не менее, отметил политик, Россия стремится к стратегической цели: минимизировать страдания гражданских лиц.

«Поэтому российская сторона заранее информирует о планах атаковать определенные объекты. Если кто-то решает остаться, это их выбор», — добавил он.

По словам Додика, ему жаль каждого мирного жителя по обе стороны конфликта.

Ранее Додик раскрыл тайный замысел ВСУ, совершивших атаку на колледж в Старобельске.