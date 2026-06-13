Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Додик назвал «мудрым» одно решение Путина по Украине

Додик: Путин мудр в своих решениях не допускать масштабных ударов по Украине
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин демонстрирует мудрость, избегая масштабных атак на Украину, которые могли бы привести к значительным потерям среди гражданского населения. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель одной из ведущих политических партий Республики Сербской «Союза независимых социал-демократов» Милорад Додик.

«Я думаю, президент Путин проявил большую мудрость в том, что он не допускает масштабных ударов. <...> И в том, что спецоперация ведется с огромным вниманием к защите гражданского населения», — подчеркнул он.

Додик также обратил внимание на существующие призывы к более жестким действиям. Тем не менее, отметил политик, Россия стремится к стратегической цели: минимизировать страдания гражданских лиц.

«Поэтому российская сторона заранее информирует о планах атаковать определенные объекты. Если кто-то решает остаться, это их выбор», — добавил он.

По словам Додика, ему жаль каждого мирного жителя по обе стороны конфликта.

Ранее Додик раскрыл тайный замысел ВСУ, совершивших атаку на колледж в Старобельске.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Путешествуем с пустым кошельком. Как поехать в отпуск, когда цены на отдых неподъемные
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!