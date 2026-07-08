Испания не восприняла всерьез угрозы Трампа

Испания преуменьшает значение угрозы президента США Дональда Трампа полностью прекратить торговлю с Испанией. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на источники в испанском правительстве.

Источник рассказал, что в Испании спокойно восприняли очередную резкую критику со стороны президента США. По словам собеседника газеты, Испания поддерживает «прекрасные социальные, культурные и экономические отношения с США», и Мадрид не намерен «их менять».

«Во-первых, у США положительный торговый баланс с Испанией (а это значит, что они получают от этих отношений больше выгоды, чем мы). Во-вторых, ЕС — это торговый союз, в котором ни одно государство-член не может быть выделено отдельно <…>. И в-третьих, экономические связи формируются частными компаниями, а не правительствами. Двусторонние отношения между США и Испанией выгодны обеим странам как в торговой, так и в оборонной сферах», — рассказал источник.

8 июля агентство Reuters сообщило, что президент США Дональд Трамп решил прекратить торговлю с Испанией и поручил министру финансов США Скотту Бессенту сделать это.

24 июня Трамп в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что США разочарованы в Италии, Великобритании, Германии, Франции и Испании в качестве союзников по НАТО.

Ранее стало известно о планах Испании в полтора раза увеличить траты на вооружения для Украины.