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Политика

Лавров прибыл с дипломатическим визитом в Мозамбик

Глава МИД РФ Лавров прибыл в Мозамбик, где обсудит вопросы безопасности
Пресс-служба МИД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Мозамбик — это третья остановка его африканского турне после Эфиопии и Нигера. Об этом сообщает РИА Новости.

Ожидается, что глава МИД проведет переговоры с руководством страны, в том числе с министром иностранных дел Марией Лукаш. В центре внимания — вопросы двустороннего сотрудничества, включая безопасность и военно-техническое взаимодействие. Москва заявляла о готовности рассматривать обращения Мозамбика по укреплению обороноспособности и содействовать оснащению его вооруженных сил современной техникой. Кроме того, стороны обсудят подготовку к третьему саммиту Россия — Африка, который пройдет в октябре в Москве.

Предыдущий визит Лаврова в Мозамбик состоялся в мае 2023 года.

20 декабря прошлого года российский президент Владимир Путин высказался о развитии отношений России со странами Африки. По словам главы РФ, страна придает большое значение развитию дружественных, и «в полной мере равноправных и взаимовыгодных» отношений с африканскими партнерами.

Ранее сообщалось, что Россия создаст инженерные классы в государствах Африки.

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