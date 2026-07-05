Трамп указал на метаморфозу Европы в страну третьего мира

Трамп: Европа превращается в страну третьего мира из-за приема преступников

Европа превращается в страну третьего мира из-за приема преступников. Об этом написал президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«Европа узнает, что, когда принимаешь преступников третьего мира, становишься страной третьего мира», — заявил он.

Такая метаморфоза происходит настолько быстро, что «глазом не успеешь моргнуть», добавил глава Белого дома.

В ноябре сообщалось, что Болгария, Чехия, Эстония, Хорватия, Австрия и Польша планируют подать заявку в ЕС на освобождение от переселения мигрантов.

До этого Трамп назвал США страной третьего мира, но с системой выборов. Также он призвал однопартийцев в Сенате Конгресса США как можно быстрее добиться принятия законопроекта, разрешающего голосовать на выборах только после предъявления документа, подтверждающего наличие американского гражданства.

Ранее Трамп заявил о «чертовщине» в умах американцев.