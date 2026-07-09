Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Захарова прокомментировала назначение армянского чиновника после его слов о Гитлере

Захарова: назначение Ованнисяна предает память о подвиге армянского народа
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала назначение на пост главы Национального оборонного исследовательского университета Армении бывшего представителя министерства обороны страны Арцруна Ованнисяна, который ранее заявлял, что гитлеровская Германия планировала создать «независимую, историческую Армению». Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел РФ.

Захарова подчеркнула, что Ованнисян фактически выразил сожаление в связи с поражением в 1943 году войск вермахта в Сталинградской битве, а также утверждал, что разгром нацистской Германии помешал реализации планов Гитлера якобы по созданию независимой «Великой Армении». Его назначение на пост руководителя учебного заведения заставляет предположить, что подобные взгляды одобряются официальным Ереваном.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что стремящиеся в «просвещенную» Европу армянские власти заодно намерены встроиться в опасную тенденцию по переписыванию неудобной для западников истории Второй мировой войны. Одна из главных целей такой политики направлена на разрыв общей исторической памяти народов бывшего СССР, вымарывание правды об их решающей роли в избавлении мира от нацистской чумы.

Захарова назвала позицию Еревана прямым предательством памяти о подвиге армянского народа, внесшем большой вклад в общую победу над нацизмом, и попыткой переформатировать его историческую память.

9 мая 2025 года в эфире армянского телевидения Ованнисян заявил, что победа нацистской Германии в Великой Отечественной войне была бы «более полезной» для республики. Посол России в Ереване Сергей Копыркин осудил высказывания армянского чиновника, назвав их кощунственными.

Ранее Путин подписал закон о наказании за отрицание геноцида советского народа.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Допуск российских волейболистов, неожиданные полуфиналы Уимблдона, победа Швейцарии. Главные события в спорте 8 июля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!