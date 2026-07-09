Захарова прокомментировала назначение армянского чиновника после его слов о Гитлере

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала назначение на пост главы Национального оборонного исследовательского университета Армении бывшего представителя министерства обороны страны Арцруна Ованнисяна, который ранее заявлял, что гитлеровская Германия планировала создать «независимую, историческую Армению». Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел РФ.

Захарова подчеркнула, что Ованнисян фактически выразил сожаление в связи с поражением в 1943 году войск вермахта в Сталинградской битве, а также утверждал, что разгром нацистской Германии помешал реализации планов Гитлера якобы по созданию независимой «Великой Армении». Его назначение на пост руководителя учебного заведения заставляет предположить, что подобные взгляды одобряются официальным Ереваном.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что стремящиеся в «просвещенную» Европу армянские власти заодно намерены встроиться в опасную тенденцию по переписыванию неудобной для западников истории Второй мировой войны. Одна из главных целей такой политики направлена на разрыв общей исторической памяти народов бывшего СССР, вымарывание правды об их решающей роли в избавлении мира от нацистской чумы.

Захарова назвала позицию Еревана прямым предательством памяти о подвиге армянского народа, внесшем большой вклад в общую победу над нацизмом, и попыткой переформатировать его историческую память.

9 мая 2025 года в эфире армянского телевидения Ованнисян заявил, что победа нацистской Германии в Великой Отечественной войне была бы «более полезной» для республики. Посол России в Ереване Сергей Копыркин осудил высказывания армянского чиновника, назвав их кощунственными.

Ранее Путин подписал закон о наказании за отрицание геноцида советского народа.