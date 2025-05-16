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Посол России осудил слова представителя военной академии Армении о ВОВ

Копыркин назвал заявление представителя военной академии Армении о ВОВ кощунством
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Пресс-служба МИД РФ

Посол Российской Федерации в Ереване Сергей Копыркин осудил высказывание начальника командно-штабного института военной академии Армении Арцруна Ованнисяна о Великой Отечественной войне, назвав их кощунственными. В эфире одного из армянских государственных телеканалов 9 мая Ованнисян заявил, что гитлеровская Германия якобы планировала создание «независимой, исторической Армении», пишет РИА Новости.

В День Победы Ованнисян поставил под сомнение общепринятое в исторической науке мнение о том, что победа советских войск под Сталинградом предотвратила турецкое вторжение в Советскую Армению. Более того, он утверждал, что в случае успеха немецкого наступления на Кавказ, гитлеровцы планировали вторжение в Турцию с территории Болгарии и Армении, что, по его словам, подразумевало «создание объединенной, исторической Армении».

Помимо этого, представитель армянской военной академии заявил, что «войну начали Германия и СССР в статусе союзников», назвал фиктивным акт капитуляции, подписанный маршалом Георгием Жуковым, и заявил, что Советский Союз одержал победу благодаря помощи, оказанной по программе ленд-лиза. После этого государственный телеканал организовал ток-шоу с участием политологов, придерживающихся антироссийских взглядов, которые продолжили критику СССР и России.

Ранее в РФ высказались об отношениях с Арменией, если республика войдет в ЕС.

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