В Армении заявили, что победа нацистской Германии могла принести пользу

Ованнисян: победа нацистской Германии в ВОВ была бы полезнее для Армении

Бывший пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в эфире армянского телеканала «Общественное телевидение» заявил, что победа нацистской Германии в Великой Отечественной войне была бы «более полезной» для республики.

По словам Ованнисяна, Сталинградская битва помешала операции «Гертруда», предполагавшей после захвата Кавказа Германией вторжение в Турцию с участием армянских легионов.

«Если бы такое произошло, то немцы из Армении и Болгарии вторглись бы и захватили бы Турцию, а эта программа также предполагала создание объединенной исторической Армении», – заявил он.

Депутаты парламента Армении уже призвали Генпрокуратуру дать правовую оценку словам Ованнисяна, которые, по их мнению, являются искажением истории и попыткой оправдать нацистскую Германию.

Армянские политологи назвали высказывание антироссийской пропагандой, направленной на стирание исторической памяти и разрыв связей с РФ.

В апреле Армения, Грузия и Словакия проголосовали за резолюцию ООН, обвиняющую Россию в агрессии против Украины.

Ранее в РФ высказались об отношениях с Арменией, если республика войдет в ЕС.