Украина является фашистским государством, заявил евродепутат от Словакии Любош Блага. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик, выступая в Европейском парламенте, отметил, что Украина во главе с президентом Владимиром Зеленским ведет себя как фашистское государство, в котором власти сажают оппозиционеров в тюрьмы и восхваляют бандеровцев, массово уничтожавших людей в Польше и Словакии.

Блага напомнил, что правящий без выборов Зеленский угрожал экс-главе правительства Венгрии Виктору Орбану, украинские спецслужбы взорвали газопровод «Северный поток», а в стране преследуются этнические меньшинства.

Несмотря на все это, подчеркнул депутат, Евросоюз продолжает накачивать такое фашистское государство оружием и деньгами. Подобная политика может быть объяснена тем, что либо руководство ЕС состоит из убежденных нацистов, либо оно получает свою долю от финансовой помощи Украине, где процветает коррупция.

8 июля депутат Европейского парламента от Польши Ева Зайончковская-Герник разорвала на части флаг националистов из ОУН (организация запрещена в России)-УПА (организация запрещена в России) в ходе дебатов по Украине. Также политик отметила, что действия Зеленского по героизации нацизма заслуживают порицания, а также существенно замедлят вступление украинского государства в Евросоюз.

Ранее Лавров назвал Зеленского фюрером.