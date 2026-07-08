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Политика

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест
Ints Kalnins/Reuters

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России для вручения ноты протеста по поводу якобы «распространяемой Москвой дезинформации». Об этом сообщили на сайте эстонского ведомства.

«Министерство передало дипломатическую ноту, касающуюся продолжающегося распространения дезинформации об Эстонии и других странах Прибалтики», — говорится в сообщении.

МИД Эстонии не привел конкретных примеров дезинформации со стороны РФ.

В конце июня министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выступил против переговоров с Россией и заявил, что недавние попытки Брюсселя наладить диалог с Москвой были ошибочными.

До этого портал The European Conservative писал, что Европа задумалась о возобновлении отношений с Россией. В материале отмечается, что вопрос не в том, должна ли Европа поддерживать контакты с Москвой, а в том, когда ей это предстоит.

Ранее в Европе назвали «ловушкой» переговоры с Россией.

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