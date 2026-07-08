Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Суд обязал Трампа заплатить почти $6 млн по делу о домогательствах

AP: суд Нью-Йорка обязал Трампа выплатить $5,8 млн по делу о домогательствах
Ken Cedeno/Reuters

Федеральный суд южного округа штата Нью-Йорк обязал президента США Дональда Трампа выплатить $5,8 млн по иску о сексуальных домогательствах. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Он должен выплатить журналистке Элизабет Джин Кэрролл $5,8 млн по иску, что включает первоначальные $5 млн и накопленные проценты после отклонения Верховным судом США апелляции.

Кэрролл обвинила Трампа в изнасиловании в 1996 году, однако присяжные признали его виновным только в сексуальных домогательствах. Трамп отрицает обвинения, утверждая, что не знает Кэрролл лично, и называет иск политическим преследованием.

До этого бывшая модель Стейси Уильямс, которая некоторое время была пассией бизнесмена Джеффри Эпштейна, обвинила президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в домогательствах. С Эпштейном она находилась в добровольных отношениях, но пока они встречались, якобы произошел ряд неприятных событий, одним из которых стала встреча с Трампом.

Ранее Трампа обязали выплатить $1 млн за «легкомысленные» иски против Клинтон.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Допуск российских волейболистов, неожиданные полуфиналы Уимблдона, победа Швейцарии. Главные события в спорте 8 июля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!