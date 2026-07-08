Суд обязал Трампа заплатить почти $6 млн по делу о домогательствах

Федеральный суд южного округа штата Нью-Йорк обязал президента США Дональда Трампа выплатить $5,8 млн по иску о сексуальных домогательствах. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Он должен выплатить журналистке Элизабет Джин Кэрролл $5,8 млн по иску, что включает первоначальные $5 млн и накопленные проценты после отклонения Верховным судом США апелляции.

Кэрролл обвинила Трампа в изнасиловании в 1996 году, однако присяжные признали его виновным только в сексуальных домогательствах. Трамп отрицает обвинения, утверждая, что не знает Кэрролл лично, и называет иск политическим преследованием.

До этого бывшая модель Стейси Уильямс, которая некоторое время была пассией бизнесмена Джеффри Эпштейна, обвинила президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в домогательствах. С Эпштейном она находилась в добровольных отношениях, но пока они встречались, якобы произошел ряд неприятных событий, одним из которых стала встреча с Трампом.

Ранее Трампа обязали выплатить $1 млн за «легкомысленные» иски против Клинтон.