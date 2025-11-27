На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трампа обязали выплатить $1 млн за «легкомысленные» иски против Клинтон

Суд в США оставил в силе штраф Трампу в $1 млн за иск против Клинтон
Keystone Press Agency/Global Look Press

Федеральный апелляционный суд в США оставил в силе решение, вынесенное в отношении президента страны Дональда Трампа и его адвоката Алины Хаббы о штрафе почти в $1 млн за подачу «легкомысленных» исков против экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебный документ.

В ходе рассмотрения апелляции суд назвал жалобу Трампа «неправдоподобной», так как в ней отсутствовали конкретные утверждения, которые могли быть использованы в качестве фактов для вынесения решения.

В январе 2023 года Федеральный суд США оштрафовал Трампа и его адвоката почти на $1 млн из-за обвинений Клинтон в том, что она пыталась сфальсифицировать результаты президентских выборов в 2016 году. В заявлении республиканец утверждал, что его соперница на выборах собиралась «сплести ложный нарратив» для того, чтобы выиграть в голосовании.

Кроме того, Трамп обвинил Клинтон в создании фейка о вмешательстве России в американские выборы 2016 года с целью нанести ему репутационный ущерб. В исковом заявлении Трамп требовал от Клинтон $70 млн компенсации, однако суд постановил, что президент должен выплатить $938 тысяч для покрытия гонораров и расходов ответчиков.

Ранее в США прекратили дело против Трампа о вмешательстве в выборы 2020 года.

