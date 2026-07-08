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Политика

Трамп объяснил оскорбления в адрес Ирана

Трамп заявил, что оскорбляет власти Ирана, так как узнал их лучше
Yves Herman/Reuters

Президент США Дональд Трамп начал оскорблять власти Ирана, так как лучше узнал их. Об этом он заявил на пресс-конференции в Анкаре по итогам саммита НАТО, комментируя просьбу пояснить, почему он перешел к оскорблениям иранских властей, хотя ранее оценивал их положительно.

«Я узнал их. Они намного более рациональны, чем первый и второй уровень. Это третий уровень», — сказал Трамп.

8 июля американский президент заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. После возобновления ударов в ночь на 8 июля Трамп выступил с серией резких заявлений, назвав власти Ирана «больными людьми» и заявив, что больше не видит смысла в переговорах.

«На мой взгляд, иметь с ними дело — пустая трата времени. Они лжецы... С ними что-то не так. Они чокнутые. На мой взгляд, с этим (с перемирием — «Газета.Ru») покончено», — сказал он на саммите альянса в Турции.

О том, как развивается новый виток конфликта, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран пообещал устроить США настоящий ад.

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