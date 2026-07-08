Трамп объяснил оскорбления в адрес Ирана

Трамп заявил, что оскорбляет власти Ирана, так как узнал их лучше

Президент США Дональд Трамп начал оскорблять власти Ирана, так как лучше узнал их. Об этом он заявил на пресс-конференции в Анкаре по итогам саммита НАТО, комментируя просьбу пояснить, почему он перешел к оскорблениям иранских властей, хотя ранее оценивал их положительно.

«Я узнал их. Они намного более рациональны, чем первый и второй уровень. Это третий уровень», — сказал Трамп.

8 июля американский президент заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. После возобновления ударов в ночь на 8 июля Трамп выступил с серией резких заявлений, назвав власти Ирана «больными людьми» и заявив, что больше не видит смысла в переговорах.

«На мой взгляд, иметь с ними дело — пустая трата времени. Они лжецы... С ними что-то не так. Они чокнутые. На мой взгляд, с этим (с перемирием — «Газета.Ru») покончено», — сказал он на саммите альянса в Турции.

О том, как развивается новый виток конфликта, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран пообещал устроить США настоящий ад.