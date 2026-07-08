В НАТО ждут позиционного конфликта России и Украины в следующие полгода

Наиболее вероятным сценарием в конфликте России и Украины является позиционное противостояние. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Североатлантического альянса, чьи слова приводит «Интерфакс-Украина».

Представитель НАТО заявил, что военный блок продолжит поддерживать усилия по переговорам и достижению справедливого мира. При этом он утверждает, что первоначальные планы России относительно территорий «остаются в силе».

Он пожаловался, что Россия настаивает на нейтралитете Украины и устранении первопричин конфликта.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция фактически превратилась в «настоящую войну» из-за участия западных стран в конфликте. Он указал, что за Киевом стоит Берлин, Париж, Гаага, Осло, «и, к сожалению, Вашингтон». По словам Пескова, западные страны предоставляют Украине разведывательную информацию со спутников и помогают наводить вооружение на российские цели.

Он отметил, что вовлеченность Запада изменила характер конфликта и привела к тому, что России приходится предпринимать дополнительные меры безопасности.

Ранее Зеленский поделился ожиданиями от саммита НАТО.