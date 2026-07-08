В Госдуме рассказали, как Россия ответит на размещение в Прибалтике ядерного оружия

Если ядерное оружие появится у российских границ, то отвечать нужно ультиматумом — размещать аналогичные вооружение в чувствительных для Запада местах. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«В сторону Прибалтики достаточно запустить обыкновенный метеозонд, и правительства сразу всех трех стран немедленно окажутся в подземных бункерах. Они способны только голосить, вызывая у остальной Европы нездоровый антироссийский ажиотаж, а вот с военной и политической точки зрения представляют из себя пшик, ничего, пустое место. Поэтому и выпрашивают все время, чтобы кто-нибудь что-нибудь у них разместил», — сказал Журавлев.

По мнению парламентария, в случае конфликта с Прибалтикой никто ее всерьез защищать не будет.

«Потому что никто не хочет положить свои жизни и даже свои ресурсы на защиту этих идиотов. Но они прекрасно понимают: если американцы или французы разместят там свое ядерное оружие, уж его-то охранять и беречь им попросту придется. На это, видимо, и есть расчет. Так что событие вовсе не такое безобидное, как может на первый взгляд показаться. И, по идее, отвечать нужно ультиматумом — если ядерка появится у наших границ, то может появиться в весьма чувствительных для Запада местах, на Кубе или в том же Иране», — заключил Журавлев.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что размещение ядерного оружия не добавит Прибалтике безопасности, напротив, вынудит РФ принимать контрмеры.

Ранее политолог оценил планы Литвы снять запрет на размещение ядерного оружия.