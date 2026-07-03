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Политика

Политолог оценил планы Литвы снять запрет на размещение ядерного оружия

Политолог Шаповалов: Литва движется в сторону эскалации в Балтийском регионе
Global Look Press

Вильнюс движется в сторону эскалации в Балтийском регионе. Такое мнение в интервью газете «Известия» высказал замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, комментируя планы Литвы снять запрет на размещение ядерного оружия.

«Решение Вильнюса самым негативным образом отразится на безопасности страны — она станет естественной целью России, на нее будут нацелены наши стратегические ядерные силы», — предупредил эксперт.

Республика находится в непосредственной близости от Калининградской области, поэтому игнорировать потенциальные угрозы Москва не может, добавил он.

Законопроект о внесении изменений в конституцию, отменяющий мораторий на размещение в Литве ядерного оружия, зарегистрирован 3 июля в литовском сейме.

Документ поддержали 50 депутатов. В настоящее время 137-я статья конституции республики запрещает размещение на своей территории оружия массового поражения и военных баз иностранных государств.

Между тем, накануне президент Гитанас Науседа провел по этому вопросу совещание с руководством сейма и правительства, а также руководителями парламентских фракций. По итогам встречи было объявлено о том, что высшие политические силы Литвы согласились с необходимостью исключить из основного закона положение, запрещающее размещение ядерного оружия на территории республики.

Ранее советник президента Литвы одобрил украинские атаки по России.

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