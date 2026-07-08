В Кремле отреагировали на планы Литвы снять ядерный запрет

Песков заявил о контрмерах в случае размещения ядерного оружия в Литве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Сейма Литвы рассмотреть законопроект президента Гитанаса Науседы об отмене запрета на размещение ядерного оружия на территории страны.

Он заявил, что не слышал об этой инициативе.

«Мы знаем, что что аналогичное решение принято в Финляндии. Наверняка Прибалтика будет гнаться за тем, чтобы успеть за Финляндией принять аналогичное решение», — добавил он.

Песков выразил мнение, что подобные шаги не повысят уровень безопасности этих государств. Напротив, как отметил пресс-секретарь президента, в отношении таких стран будут приниматься контрмеры, необходимые для обеспечения интересов России.

Накануне Сейм Литвы поддержал рассмотрение законопроекта, инициированного президентом Гитанасом Науседой, который предусматривает отказ от конституционного запрета на размещение ядерного оружия. За начало рассмотрения документа проголосовали 89 депутатов, шесть воздержались, еще 11 выступили против.

Представляя инициативу в парламенте, спикер Сейма Юозас Олекас заявил, что действующий конституционный запрет, не позволяющий размещать на территории Литвы ядерное оружие в условиях угрозы агрессии или в интересах коллективной безопасности, больше не соответствует изменившейся ситуации в сфере безопасности.

Законопроект предусматривает исключение из Конституции Литвы 137-й статьи, запрещающей размещение на территории страны оружия массового поражения, включая ядерное.

На прошлой неделе президент Науседа провел совещание с участием премьер-министра, министра обороны, спикера Сейма и руководителей парламентских фракций. Все участники встречи поддержали инициативу отказаться от действующего конституционного запрета.

Для внесения изменений в Конституцию Сейм должен дважды проголосовать за законопроект с трехмесячным интервалом. Для его принятия потребуется квалифицированное большинство — не менее 94 голосов из 141.

Ранее политолог оценил планы Литвы снять запрет на размещение ядерного оружия.