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Политика

Макрон исключил захват Гренландии США

Макрон заявил на саммите НАТО, что не верит в возможность захвата Гренландии США
Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не считает возможным захват Гренландии США, соответствующая тема не поднималась в ходе саммита НАТО в турецкой Анкаре. Об этом он заявил на пресс-конференции по окончании саммита, передает Reuters.

По его словам, если бы Соединенные Штаты действительно готовились захватить самый большой остров в мире, то президента страны не было бы на саммите Североатлантического альянса.

Макрон отметил, что в НАТО существуют не только правила солидарности в случае агрессии в отношении одного из союзников, но также и правила солидарности, связанные с ненападением одних участников на других.

Агентство Reuters отмечает, что таким образом Макрон ответил на просьбу прокомментировать озвученные в прошлом угрозы президента США присоединить Гренландию. Французский лидер также заверил, что в ходе дискуссий на саммите НАТО все лидеры «с уважением отзывались об остальных членах альянса и без какой-либо дискриминации».

Гренландия является частью Королевства Дании. Однако президент США неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства.

В январе в Минобороны Дании пообещали ответный удар в случае вторжения США на остров.

21 января в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии, относилась довольно жестко, «если не сказать жестоко».

Ранее премьер Дании заявила о готовности защищать Гренландию после новых притязаний США.

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