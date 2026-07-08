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Политика

Трамп сравнил себя с Лениным

Трамп назвал себя величайшим коммунистом

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Анкаре после саммита сравнил себя с Владимиром Лениным и назвал «величайшим коммунистом». Трансляцию пресс-конференции вел Белый дом.

Политик также назвал себя «номером один в ТикТоке». По его словам, все, что он делает — говорит о коммунизме. Благодаря этому, в том числе, американские граждане избрали его президентом.

4 июля Трамп, выступая с речью по случаю 250-летия Соединенных Штатов в Вашингтоне, заявил, что серп и молот, являющиеся символами коммунизма, будут снова отправлены «в небытие», если потребуется.

По его словам, в последнее время коммунизм опять «поднял свою уродливую голову», и произошло это в самих США. Республиканец подчеркнул, что коммунистическая система является полной противоположностью американской, и сравнил ее с «опухолью», от которой надо немедленно избавиться.

Ранее эксперт объяснил желание Трампа «отправить в небытие» символы коммунизма.

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