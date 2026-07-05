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Политика

Трамп пригрозил «отправить в небытие» символы коммунизма

Трамп: США при необходимости вновь отправят в небытие серп и молот
Ken Cedeno/Reuters

Американский лидер Дональд Трамп пригрозил, что Соединенные Штаты еще раз «отправят в небытие» серп и молот, являющиеся символами коммунизма. Об этом пишет The New York Times (NYT).

«Звезды и полосы (США — «Газета.Ru») уже отправили серп и молот в небытие, и мы сделаем это снова, если потребуется», — сказал глава государства, выступая с речью по случаю 250-летия Соединенных Штатов в Вашингтоне.

По словам хозяина Белого дома, в последнее время коммунизм опять «поднял свою уродливую голову», и произошло это в самих США. Трамп подчеркнул, что коммунистическая система является полной противоположностью американской, и сравнил ее с «опухолью», от которой надо немедленно избавиться.

Глава государства отметил, что Соединенные Штаты никогда не станут коммунистической страной. Также в ходе выступления он выразил благодарность «ветеранам войны с коммунизмом», среди которых — участники боевых действий во Вьетнаме и на Корейском полуострове.

4 июля президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой. Беседа длилась почти 1,5 часа. Лидеры обсудили ситуации на Украине и в Иране, а также дальнейшие контакты Москвы и Вашингтона. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп назвал коммунизм главной угрозой для США.

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