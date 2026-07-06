Эксперт объяснил желание Трампа «отправить в небытие» символы коммунизма

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью газете «Взгляд» прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о желании «отправить в небытие» символы коммунизма. По мнению эксперта, глава Белого дома обеспокоен победой на праймериз радикально настроенных кругов Демпартии, приверженных идеям социализма.

«В термин «коммунизм» Трамп не закладывает, например, Китай, Вьетнам или правопреемника СССР — Россию. Это прямое указание главы Белого дома на опасную, по его словам, тенденцию в Демократической партии, где левый фланг сейчас представлен представителями марксистских и социалистских идей», — пояснил Дробницкий.

Он напомнил, что научный марксизм уже долгие годы преподается в западных образовательных учреждениях: к примеру, в университетах «Лиги плюща» эти принципы упоминаются в позитивном ключе.

Накануне Трамп пригрозил, что Соединенные Штаты еще раз «отправят в небытие» серп и молот, являющиеся символами коммунизма.

По его словам, в последнее время коммунизм опять «поднял свою уродливую голову» и произошло это в самих США. Политик подчеркнул, что коммунистическая система является полной противоположностью американской, и сравнил ее с «опухолью», от которой надо немедленно избавиться.

Ранее в США заявили о возможном приходе «коммунистов» к власти.