В Иране обвинили США в нарушении меморандума о взаимопонимании

США допустили серьезные нарушения меморандума о взаимопонимании с Ираном. Об этом заявил глава иранского парламента Мохаммад Галибаф в социальной сети X.

По его словам, американская сторона нарушила договоренности относительно Ормузского пролива, продолжает угрожать новыми ударами, ввела нефтяные санкции и атаковала юг Ирана.

«Эпоха запугивания и вымогательства закончилась. Это ни к чему не приводит. Мы не отступим», — написал Галибаф.

8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. После возобновления ударов американский лидер выступил с одной из самых жестких за последнее время речей в адрес руководства Ирана. Он назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Трамп также отметил, что больше не видит смысла в переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране пообещали масштабный ответ на военную агрессию США.