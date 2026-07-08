В Иране пообещали масштабный ответ на военную агрессию США

Любая военная агрессия США против Ирана будет встречена более масштабным ответом, чем раньше. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный иранский источник.

«Иран выступил с жестким предупреждением о том, что любые дальнейшие военные действия Соединенных Штатов будут встречены более решительным, широкомасштабным и суровым ответом, чем прежде», — сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что Иран не оставит без ответа неоднократные нарушения соглашения со стороны США, в том числе отмену исключений о продаже иранской нефти.

8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. После возобновления ударов американский лидер выступил с одной из самых жестких за последнее время речей в адрес руководства Ирана. Он назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Трамп также отметил, что больше не видит смысла в переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране назвали законные цели для ответных ударов.