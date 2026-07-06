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Политика

Пашинян заявил о настроенности Армении на дальнейшее развитие отношений с РФ

Пашинян: Армения настроена на развитие отношений с Россией и ЕАЭС
Vahram Baghdasaryan/Reuters

Армения настроена на развитие отношений с Россией и заинтересован в участии в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, его слова приводит РИА Новости.

«В последнее время появились некоторые проблемные вопросы, и, конечно же, я надеюсь, что мы обсудим и решим эти вопросы. Как до выборов (7 июня в Армении — «Газета.Ru»), так и после выборов мы настроены на дальнейшее развитие наших отношений с РФ», — сказал премьер Армении.

Напряженность в отношениях между Россией и Арменией возникла на фоне стремления Еревана изменить внешнеполитический курс и сделать акцент на евроинтеграцию. В Кремле предупредили Армению, что не получится одновременно находиться в составе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и быть членом Евросоюза.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что республика в надлежащее время сделает выбор в пользу ЕС или ЕАЭС.

Ранее Песков предупредил, что ждет Армению в случае вступления в ЕС.

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