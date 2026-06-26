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Политика

В МИД России назвали членство Армении в ЕАЭС недобросовестным

Захарова: поведение Армении нельзя назвать добросовестным членством в ЕАЭС
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Действия Армении не соответствуют принципам добросовестного партнерства в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, чьи слова приводит официальный сайт ведомства.

Захарова обратила внимание на тот факт, что в 2025 году Армения законодательно оформила начало процесса присоединения к Европейскому союзу. Несмотря на заявленный курс на сближение с ЕС, республика продолжает утверждать о своем намерении сохранять статус полноправного участника ЕАЭС.

«Деятельность Еревана в рамках Союза — лишь временная мера для подготовки почвы для подключения к европейскому блоку, стандарты и правила которого кардинально отличаются от ЕАЭС и который, к тому же, проводит враждебную России политику. Такое поведение нельзя назвать добросовестным членством в ЕАЭС», — цитирует слова Захаровой пресс-служба МИД РФ.

На днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ЕАЭС представляет собой наиболее выгодный вариант интеграции для Армении по сравнению с любыми другими доступными альтернативами. Представитель Кремля подчеркнул, что, по оценкам Москвы, членство в ЕАЭС ежегодно способствует значительному увеличению валового внутреннего продукта республики.

Ранее в Кремле предупредили, что ждет Армению в случае вступления в ЕС.

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