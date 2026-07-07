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Политика

Жена Эрдогана не дала Макрону поцеловать свою руку

Макрон попытался поцеловать руку первой леди Турции, но получил отказ
Philippe Magoni/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон пытался поцеловать руку первой леди Турции, но получил отказ. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, что во время встречи двух лидеров в сопровождении первых леди Макрон пытался поцеловать руку Эмине Эрдоган — жене президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Судя по видео, сам турецкий лидер против этого не возражал, но супруга президента Турции удержала запястье и не дала французскому лидеру завершить жест.

Макрон вместе с другими лидерами прибыл в Стамбул на саммит стран НАТО.

Саммит НАТО проходит 7-8 июля. В рамках мероприятия европейские члены альянса надеются восстановить утраченные дружеские отношения с американским президентом. Встречу также посетит Зеленский, который рассчитывает получить дополнительную помощь в конфликте против РФ. Российские политологи, парламентарии и дипломаты рассказали «Газете.Ru», чего ожидать от этого саммита.

Ранее Зеленского пригласили на ужин стран НАТО, но лишили допуска к заседаниям.

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