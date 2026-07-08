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Политика

В Госдуме высказались о плане США передать Украине лицензию на Patriot

Депутат Слуцкий: план США передать Киеву лицензию на Patriot обостряет ситуацию
Agencja Wyborcza.pl/Jacek Marczewski/Reuters

Заявления президента США Дональда Трампа и главы Госдепа Марко Рубио о плане Соединенных Штатов передать Киеву лицензию на производство систем ПВО Patriot противоречивы на фоне заверений Белого дома о намерении урегулировать конфликт. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Заявления Трампа и Рубио на полях саммита НАТО о предоставлении украинскому режиму лицензий и прав на производство дальнобойных ракет Patriot достаточно противоречивы с учетом заверений Белого дома о намерении продолжать содействовать в урегулировании конфликта и обостряют ситуацию. При таком фоне говорить о скором мире было бы слишком оптимистично. Безусловно, ждем визита американских представителей. Дипломатии надо всегда давать шанс. Но надо помнить, что «дух Анкориджа» не должен заменять боевой дух наших солдат. Конфликт будет завершен силой русского оружия. И это надо понимать и Зеленскому, и его западным спонсорам», — сказал парламентарий.

На встрече с Зеленским Трамп пообещал передать Украине лицензию на производство систем ПВО Patriot и сказал, что украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам России помогут «положить конец» конфликту на Украине.

Ранее Трамп высказался по поводу встречи Путина и Зеленского.

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