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Политика

Трамп рассказал о земле на Украине, которую получили США

Трамп: США получили долю земли на Украине, заключив сделку по редкоземам

США после заключения сделки с Киевом по редкоземельным металлам получили долю земли на Украине. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, передает Reuters.

«Теперь у нас есть небольшая доля в этой стране, потому что у нас есть там земля», – сказал Трамп на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Турции.

Речь идет о масштабном соглашении США и Украины по минеральным ресурсам, подписанном в весной 2025 года. В обмен на военную помощь и поддержку восстановления страны, сделка предоставила Вашингтону долю в управлении совместным инвестиционным фондом и преференциальный доступ к будущим разработкам украинских недр.

В январе 2026 года Трамп заявлял, что доходы США от минеральных ресурсов Украины значительно превысят $350 млрд.

Ранее президент США назвал способ возврата денег, потраченных на помощь Киеву.

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