СМИ сообщили, что Трамп не стал критиковать лидеров НАТО на закрытом заседании

Guardian: Трамп не критиковал лидеров НАТО во время закрытой встречи в Анкаре

Президент США Дональд Трамп «не проявлял агрессивности» на сегодняшнем закрытом заседании лидеров НАТО в Анкаре в отличие от его публичного выпада во время встречи с генеральным секретарем альянса Марком Рютте в среду утром. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники.

«Вопрос в том, сказал ли Рютте или кто-то еще Трампу успокоиться в промежутке между его первым выступлением перед прессой и встречей лидеров. И сохранится ли это второе, более гармоничное настроение», — пишет Guardian.

Во время закрытого заседания американский лидер сообщил союзникам о своем желании сохранить США в альянсе и готовности продолжать продажу оружия «независимо от того, как оно будет использовано».

При этом он не повторил свою критику Испании или других союзников по НАТО, а также не вернулся к вопросу о Гренландии, отмечает издание.

Ранее Трамп заявил о несправедливом отношении НАТО к США.