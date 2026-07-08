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Политика

Зеленский встретился с представителями США на саммите НАТО

Зеленский сообщил о встрече с представителями США на саммите НАТО в Анкаре
Кадр из видео/V_Zelenskiy_official/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале о встрече с представителями США на саммите НАТО.

По его словам, беседа состоялась с двухпалатной и двухпартийной делегацией Конгресса США, в составе которой сенаторы Джинн Шахин, Линси Грэм, Ричард Дурбин, Кристофер Кунс, Майк Раунд, а также член палаты представителей США Майк Тернер.

«Благодарен за поддержку и внимание к Украине. Мы очень содержательно обсудили перспективы в дипломатии и то, что необходимо для ее успеха», — написал Зеленский.

По его словам, он также заявил представителям США о нехватке ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot и ударах со стороны России. Кроме того, как указал Зеленский, обсуждался законопроект о санкциях против РФ.

7 — 8 июля в столице Турции Анкаре проходит очередной саммит НАТО, в рамках которого европейские члены альянса надеются восстановить утраченные дружеские отношения с США. На встрече также присуствует украинский лидер, который рассчитывает получить дополнительную помощь в конфликте против РФ.

Российские политологи, парламентарии и дипломаты рассказали, чего ожидать от этого саммита.

Ранее была названа сумма контрактов, подписанных на саммите НАТО в Анкаре.

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