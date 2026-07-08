ЕС осудил решение Зеленского присвоить имя «героев УПА» бригаде ВСУ

Депутаты Европарламента выразили сожаление в связи с решением президента Украины Владимира Зеленского переименовать элитное подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в честь героев Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (УПА). Об этом говорится на сайте Европарламента.

«Депутаты Европарламента выражают сожаление по поводу игнорирования польских чувств и скорби», — говорится в публикации.

Европейские парламентарии считают, что решение Зеленского подрывает добрососедские отношения между Киевом и Варшавой. Они призвали стороны к деэскалации и возобновлению усилий по примирению.

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена «Белого орла» после присвоения подразделению ВСУ имени «героев УПА». В Польше УПА считают ответственной за массовые расправы над поляками на Волыни в 1943 году. В ответ на это бывшие украинские президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко заявили о намерении отказаться от польских наград.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник предположил, что этот конфликт может осложнить вступление Украины в Евросоюз. По его мнению, Варшава может выдвинуть Киеву дополнительные требования по вопросам эксгумаций и памятников или воспользоваться правом вето. Дипломат также считает, что Польша сможет использовать ситуацию для получения дополнительных дотаций от ЕС.

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