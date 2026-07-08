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Политика

НАТО отказалось включать в итоговую декларацию пункт о членстве Украины

Лидеры НАТО не упомянули возможность принятия Украины в итоговой декларации
Thomas Peter/Pool/Reuters

Лидеры стран НАТО в итоговой декларации саммита в Анкаре не упомянули возможность принятия в альянс Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Согласно декларации, в НАТО, говоря об отношениях блока и Украины, лишь ограничились расплывчатой формулировкой, что Киев «вносит вклад в трансатлантическую безопасность».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление страны в НАТО сделает альянс «сильнее». Он считает, что неправильно оставлять за пределами НАТО страну и народ «с таким уровнем обороноспособности». По его словам, эти возможности могут стать частью коллективной обороны альянса.

Зеленский добавил, что Украина «разработала» почти все необходимые виды оружия и теперь нуждается в европейской помощи в создании альтернативы американским ракетам Patriot, которые могут защитить страну от баллистических ракетных ударов.

До этого Зеленский утверждал, что Украина уже принадлежит к НАТО, и вместе они составляют «альянс будущего».

Ранее вступление Украины в НАТО назвали «лучшей» гарантией безопасности для России.

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