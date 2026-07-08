Властям Украины необходимо помнить о событиях мая 1945 года на фоне отказа Киева от мирного плана президента США Дональда Трампа из 28 пунктов и требования для себя лучших условий итогового соглашения о мире. Об этом «Газете.Ru» заявил посол по особым поручениям, дипломат Константин Долгов.

«Я думаю, что единственное, что им нужно помнить (они всячески от этого отворачиваются и пытаются об этом не думать), — это май 1945 года. Стоит помнить, чем все закончилось для того нацистского режима и для его сателлитов. Это главный урок истории, который мы не даем никому забыть», — подчеркнул он.

По словам Долгова, именно страны НАТО, заинтересованные в продолжении конфликта на Украине, инспирировали отказ Киева от мирного плана Трампа по урегулированию украинского кризиса.

«В очередной раз подтверждается, что нам противостоит неонацистский режим, который не хочет никакого мира, никакого урегулирования», — подытожил дипломат.

Украина в преддверии саммита НАТО в Анкаре отвергла мирный план президента США из 28 пунктов и потребовала для себя лучших условий, сообщила газета New York Post со ссылкой на украинских чиновников.

Ранее Трамп заявил, что мир на Украине «ближе, чем принято думать».