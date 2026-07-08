Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Российский посол обратился к властям Украины после отказа от мирного плана Трампа

Посол Долгов: Киеву после отказа от плана Трампа следует вспомнить май 1945 года
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Властям Украины необходимо помнить о событиях мая 1945 года на фоне отказа Киева от мирного плана президента США Дональда Трампа из 28 пунктов и требования для себя лучших условий итогового соглашения о мире. Об этом «Газете.Ru» заявил посол по особым поручениям, дипломат Константин Долгов.

«Я думаю, что единственное, что им нужно помнить (они всячески от этого отворачиваются и пытаются об этом не думать), — это май 1945 года. Стоит помнить, чем все закончилось для того нацистского режима и для его сателлитов. Это главный урок истории, который мы не даем никому забыть», — подчеркнул он.

По словам Долгова, именно страны НАТО, заинтересованные в продолжении конфликта на Украине, инспирировали отказ Киева от мирного плана Трампа по урегулированию украинского кризиса.

«В очередной раз подтверждается, что нам противостоит неонацистский режим, который не хочет никакого мира, никакого урегулирования», — подытожил дипломат.

Украина в преддверии саммита НАТО в Анкаре отвергла мирный план президента США из 28 пунктов и потребовала для себя лучших условий, сообщила газета New York Post со ссылкой на украинских чиновников.

Ранее Трамп заявил, что мир на Украине «ближе, чем принято думать».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Футбол будет одним из первых». В какие виды спорта вернут Россию после решения МОК
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!