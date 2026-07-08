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Политика

Президент Литвы поддержал удары США по Ирану: «Это наша война»

Президент Науседа: Литва поддерживает удары США по Ирану, это наша война
Global Look Press

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил солидарность с Соединенными Штатами после ударов по Ирану, поскольку происходящее затрагивает интересы Вильнюса. Его слова приводит LRT.

Он сообщил, что обеспокоен риском дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, однако поддерживает усилия, направленные на недопущение получения Ираном ядерного оружия.

«Поэтому моя страна солидарна с США. Совершенно очевидно, что это наш конфликт, наша война тоже, и мы должны оставаться едиными, если ожидаем солидарности от Соединенных Штатов», – сказал Науседа.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ был рассчитан на 60 дней. Однако спустя всего несколько дней американское руководство обвинило Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. Тегеран также обвинил американских военных в нанесении ударов.

В ночь на 8 июля Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что американские военные начали наносить серию мощных ударов по Ирану.

Ранее Иран пригрозил «сломать кости» США.

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