В ЕК подтвердили планы продолжить сотрудничество с США, несмотря на угрозы Трампа

Европейский союз ожидает от США выполнения своих обязательств по торговому соглашению с объединением несмотря на то, что американский президент Дональд Трамп приказал министру финансов разорвать торговые связи с Испанией. Об этом сообщил Reuters представитель Европейской комиссии Олоф Гилл.

«В прошлом году мы подписали совместное заявление с США. Мы ожидаем, что США выполнят свои обязательства в рамках этого совместного заявления, как мы выполнили свои», — сказал Гилл.

Он подчеркнул, что ЕК всегда будет обеспечивать полную защиту интересов ЕС и государств — членов, а также выступать за стабильную, предсказуемую и взаимовыгодную трансатлантическую торговлю на благо всех.

24 июня Трамп в ходе встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте заявил, что США оказались разочарованы в Италии, Великобритании, Германии, Франции и Испании в качестве союзников по НАТО, поскольку эти страны отказались оказать помощь в войне с Ираном.

8 июля стало известно, что Трамп поручил министру финансов Скотту Бессенту полностью прекратить торговлю с Испанией, назвав Мадрид «ужасным партнером» в НАТО.

Ранее Трамп выразил недовольство НАТО.