Сегодня ситуация в мире складывается так, что страны оказались как никогда близки к третьей мировой войне. Особую роль в этом играют действия Европы, которая занимается эскалацией конфликта чужими руками, в том числе – через вооружение Украины. Об этом главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в интервью швейцарскому журналисту, главному редактору и издателю еженедельника Die Weltwoche Роджеру Кёппелю, передает RT.

«Я бы сказала, мы, возможно, в паре метров от неизбежного», — заявила Симоньян, отвечая на вопрос о рисках возгорания мирового конфликта.

Она подчеркнула, что ответственность за это несет Европа, которая позволяет Украине использовать свое оружие, в том числе бить ракетами по мирному населению России.

«Практически каждый шаг, который Европа сейчас делает, подводит нас все ближе, и ближе, и ближе. Возможно, остаются считанные недели или месяцы до неизбежной третьей мировой войны», — заявила главред RT.

Она подчеркнула, что в этом нельзя обвинять Украину, так как ее руками действует Европа, которая «осуществляет эскалацию и несет войну в Москву», предоставляя Киеву ракеты и разведданные. На этом фоне Россия рано или поздно утратит «ангельское терпение» и должна будет ответить, в том числе – ударами по заводам, на которых производится поставляемое Украине оружие, заключила Симоньян.

Напомним, также Симоньян заявила, что лидеры европейских стран стремятся выставить свою политику демократической, хотя по факту не уважают базовые свободы человека, включая свободу слова и мысли, что подтверждается блокировкой СМИ с альтернативной точкой зрения. Это дает политикам возможность навязать жителям ошибочное мнение о том, что Россия якобы в будущем планирует вступить в войну с Европой, хотя у Москвы нет таких намерений, подчеркнула она.

Песков ранее объяснил, почему Россия никогда не начнет третьей мировой войны.