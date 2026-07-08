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Политика

Лавров прибыл в столицу Нигера

Лавров прибыл в Ниамей для участия во встрече с главами МИД стран Сахеля
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 июля прибыл в столицу Нигера Ниамей для участия во встрече с главами МИД стран Сахеля. Об этом сообщает РИА Новости.

Эта поездка станет первым визитом российского дипломата в Нигер. Лавров прибыл в Ниамей из Аддис-Абебы, где 6 июля началось его африканское турне.

Как ожидается, помимо участия в совместном заседании глава МИД РФ проведет отдельные двусторонние встречи с министрами иностранных дел из стран «Сахельской тройки» на полях мероприятия.

20 декабря прошлого года российский президент Владимир Путин высказался о развитии отношений России со странами Африки. По словам главы РФ, страна придает большое значение развитию дружественных, и «в полной мере равноправных и взаимовыгодных» отношений с африканскими партнерами.

Ранее Сахель был назван самым опасным регионом мира с точки зрения терроризма.

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