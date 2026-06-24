Когда Украина разругается со всем миром, в республике начнут грызть друг другу глотки. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в ходе Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), передает РИА Новости.

«Речь идет в случае с Украиной не только о русофобии как таковой... Они ненавидят всех на свете — и самих себя тоже. Когда они окончательно разругаются, рассобачатся со всем остальным миром, они начнут грызть глотку друг другу», — сказала журналист.

По словам Симоньян, это связано с тем, что человеконенавистническая идеология не допускает мирного сосуществования с другими людьми. Главред отметила, что у Украины в настоящий момент конфликт с Польшей. При этом следующей страной, с которой у Киева возникнут разногласия, станет Венгрия, допустила журналист.

Несколькими часами ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что варианты смены власти на Украине могут быть разными: от выборов до революции. Также политик допустил такой исход при установлении

эффективного контроля над максимальным числом территорий.

Ранее украинцы назвали предпочтительный вариант решения исторических споров с Польшей.