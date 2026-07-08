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Политика

В России объяснили, чем грозит Зеленскому мирный план Трампа

Политолог Безпалько: Зеленский отверг план Трампа ради сохранения власти и жизни
Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

Продолжение боевых действий является для президента Украины Владимира Зеленского единственным способом сохранить власть и жизнь. Об этом NEWS.ru заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько, комментируя отказ Украины от мирного плана американского лидера Дональда Трампа.

По мнению эксперта, Зеленский надеется, что при поддержке европейских стран ему удастся если не обрести стратегическую инициативу, то хотя бы довольно долго вести боевые действия.

«Зеленский надеется, что это противостояние может длиться годами, а за это время он обеспечит себе безопасность», — поделился своим мнением политолог.

Он также отметил, что нет никаких четких пунктов мирного плана, поэтому ему непонятно, что именно отверг Зеленский.

До этого газета New York Post со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что киевские власти в преддверии саммита НАТО в Анкаре отвергли мирный план Трампа из 28 пунктов. По информации издания, Украина хочет добиться для себя новых, более выгодных условий в связи с изменений ситуации на фронте. Кроме того, в статье утверждается, что Киев не рассматривает возможность встречи с представителями России для дипломатического урегулирования.

Ранее в США рассказали, как сильно Трамп хочет завершить конфликт на Украине.

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