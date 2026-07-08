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Политика

Омбудсмен рассказала о реакции международных организаций на преступления Украины

Лантратова: мировые организации начали официально признавать преступления Киева
Григорий Сысоев/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что впервые за длительный период международные правозащитные организации начали давать официальные ответы, в которых признаются преступления украинской стороны. Об этом сообщает РИА Новости.

В разговоре с журналистами омбудсмен обратила внимание на то, что Россия информирует международную общественность по всем фактам преступлений против мирных людей. По ее словам, о них известно Верховному комиссару ООН по правам человека, Совету по правам человека ООН, а также Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Надо отметить, что впервые за долгое время, действительно, сейчас стали поступать ответы, где все-таки признают, что факты есть», — сказала Лантратова.

В конце июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами заявил, что Украину необходимо привлечь к суду. По его словам, это нужно сделать, поскольку преступления Киева налицо — они четко документируются и архивируются.

Ранее Мирошник заявил об эскалации преступлений Украины против мирных жителей России.

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