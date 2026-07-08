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Политика

В Бельгии предложили начать диалог с Россией

Глава МИД Бельгии Прево: настал момент для диалога с Россией по Украине
Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил в интервью агентству Bloomberg, что настал момент для начала диалога с Россией по конфликту с Украиной.

«Сигнал пробуждения, <...>, представляет подходящий момент для начала диалога с Россией с целью достижения мирного соглашения», — поделился Прево.

Он уточнил, что дипломатические усилия должны сопровождаться «сдерживанием России» для того, чтобы добиться реальных результатов по урегулированию конфликта. Для этого Европе необходимо увеличить расходы на оборонный сектор, без этого не будет «основ для свободы, процветания и социальной защиты».

1 июля канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на начало в скором времени диалога с Россией по украинскому вопросу.

Мерц заявил, что якобы именно Москва отказывается от диалога. По его словам, Евросоюз, НАТО и Украина неоднократно заявляли о своем желании сесть за стол переговоров.

Ранее Путин заявил, что отношения России с Европой рано или поздно восстановятся.

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