В России хотят увеличить господдержку взявших ипотеку семей с детьми

КПРФ выступила с инициативой сделать бессрочной господдержку семьям с детьми по погашению ипотеки. Предлагается, что государство будет полностью или частично гасить обязательства по ипотеке тем лицам, у кого начиная с 1 января 2019 года родился второй ребенок либо был усыновлен второй или последующий ребенок. Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство, документ есть у «Газеты.Ru».

Мера предусматривает также увеличение государственной выплаты на погашение ипотеки до 1 миллиона рублей для семей с детьми.

«Жилье для семей – основа основ. Но для многих единственный способ решить свою жилищную проблему – это ипотечный кредит, что все равно дорого даже при льготных ставках. В итоге люди годами надрываются на работе – а то и не на одной, чтобы погасить этот кредит, у них остается все меньше времени и сил на общение с детьми, от чего страдают абсолютно все. Как тут заводить второго, третьего ребенка? Поэтому в современных экономических условиях поддержка семей при решении жилищного вопроса приобретает особую значимость», — заявил «Газете.Ru» депутат от КПРФ Владимир Исаков.

Поэтому, добавил он, КПРФ разработала законопроект, расширяющий перечень лиц, имеющих право на получение мер господдержки в виде «полного или частичного погашения по ипотеке», дополнив его теми, у кого в период с 1 января 2019 года родился второй ребенок.

Инициатива предполагает бессрочность предоставления мер государственной поддержки при погашении обязательств по ипотеке, исключив текущий конечный срок реализации мер — 31 декабря 2030 года. Предлагается также увеличить предоставляемую на погашение кредита сумму от государства с 450 тысяч рублей до миллиона.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, мера будет способствовать улучшению демографической ситуации и повышению доступности жилья для семей с детьми, а также усилению социальной защищенности граждан.

До этого замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин заявил, что тема улучшения семейной ипотеки не должна быть предметом хайпа и слухов.

Ранее в Госдуме осудили изменение условий по семейной ипотеке.