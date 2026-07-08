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Политика

Глава Крыма выступил с предупреждением к «ждунам»

Аксенов: сотрудничество с врагом заканчивается в лучшем случае тюрьмой
Aksenov82/Telegram

Сотрудничество с врагом заканчивается в лучшем случае тюрьмой. Это следует помнить «ждунам» и тем, кто идет на преступление ради денег, предупредил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал задержание Федеральной службой безопасности (ФСБ) России «двух предателей», которые собирали данные о российских военных, в том числе информацию о местах расположения сил противовоздушной обороны (ПВО).

К так называемым «ждунам» Аксенов относит людей, ждущих возвращения Украины в Крыму. Еще в 2023 году он призывал их уехать с полуострова, а украинских властей как можно скорее «забыть о Крыме».

8 июля стало известно о задержании в Крыму двух граждан России, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. По версии следствия, они самостоятельно установили через Telegram конфиденциальный контакт с представителями украинских спецслужб и по их заданиям передавали информацию о дислокации подразделений Минобороны России, собирали сведения о российских военнослужащих и местах размещения систем противовоздушной обороны на полуострове, а также документировали последствия атак по территории России.

В ФСБ уточнили, что фигуранты арестованы и уже дают признательные показания. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее в Кабардино-Балкарии накрыли ячейку, готовившую атаку на силовиков.

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