В Кабардино-Балкарии накрыли ячейку, готовившую атаку на силовиков

В Баксанском районе Кабардино-Балкарии задержаны восемь членов запрещенной террористической ячейки, планировавших отобрать оружие у правоохранителей и уйти в подполье. Об этом РИА Новости сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По информации спецслужб, фигуранты присягнули на верность эмиссару террористической организации и готовили нападения на административные здания правоохранительных органов в республике, чтобы впоследствии завладеть оружием.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники ФСБ задержали главаря и членов террористической ячейки. При обысках по адресам их проживания, а также в тайнике силовики обнаружили и изъяли 10 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, 500 патронов, пять килограммов пороха, 12 самодельных зажигательных устройств и компоненты для их изготовления, 18 ножей, три радиостанции «Моторола», медикаменты, снаряжение для выживания в горно-лесистой местности и продукты питания, добавили в ЦОС ФСБ.

По данному факту против задержанных возбуждены уголовные дела по статьям: «Приготовление к терроризму» и «Организация деятельности террористической организации», предусматривающие наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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