Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил в эфире своего Youtube-канала, что недопуск президента Украины Владимира Зеленского на заседание саммита НАТО является издевательством.

«Мало того, что Зеленского пустят только на ужин без всяких заседаний, так еще и поесть нормально не дадут. Это ведь фирменное издевательство, где натовцы лишний раз показывают, что думают о нас на самом деле», — отметил он.

Соскин добавил, что многие украинцы удивлены приглашением Зеленского просто на ужин, как будто это и было целью его визита в Анкару.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предполагала, что лидеры стран НАТО будут использовать Зеленского на саммите в Анкаре как мячик для пинг-понга.

7-8 июля в Анкаре проходит очередной саммит НАТО, в рамках которого европейские члены альянса надеются восстановить утраченные дружеские отношения с американским президентом. Встречу также посетит и украинский лидер Владимир Зеленский, который рассчитывает получить дополнительную помощь в конфликте против РФ. Российские политологи, парламентарии и дипломаты рассказали, чего ожидать от этого саммита.

Ранее Рютте высказался по поводу мирных переговоров по Украине.